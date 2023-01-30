Аналітики ISW вважають, що затримки з надання далекобійної зброї, систем протиповітряної оборони і танків заважають початку українського контрнаступу. Тим часом Польща готова передати Україні винищувачі F-16, а німецька та британська компанії нададуть Україні спецтехніку для прориву мінних полів.

ZAXID.NET підсумовує 341 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині, загинув 62-річний чоловік, ще одна жінка – поранена. Напередодні ворог завдав по Харкову ракетного удару, попередньо — С-300. Ракета влучила у житловий 4-поверховий будинок в Київському районі міста, є загибла.

Вночі росіяни завдавали артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки й господарські споруди. За попередніми даними, без постраждали.

Найзапекліші бої зараз йдуть на сході. Незмінно важкою залишається ситуація вздовж лінії фронту, поблизу Вугледара, Авдіївки, Мар'їнки, Бахмута і Соледара.

Аналітики ISW вважають, що затримки Заходу з надання Україні далекобійної зброї, систем протиповітряної оборони і танків заважають початку українського контрнаступу.

Німецька та британська компанії нададуть Україні спецтехніку Wisent 1 MC для прориву мінних полів. Бронемашини, виготовлені на базі німецьких танків Leopard 1, допоможуть ЗСУ в контрнаступі.

Польща готова передати Україні винищувачі F-16. Ймовірна передача польських F-16 Україні може відбутися після координації з НАТО .

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 30 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 126 650 осіб військових. Також було знищено: