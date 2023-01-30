Підсумки 341 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Аналітики ISW вважають, що затримки з надання далекобійної зброї, систем протиповітряної оборони і танків заважають початку українського контрнаступу. Тим часом Польща готова передати Україні винищувачі F-16, а німецька та британська компанії нададуть Україні спецтехніку для прориву мінних полів.
ZAXID.NET підсумовує 341 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині, загинув 62-річний чоловік, ще одна жінка – поранена. Напередодні ворог завдав по Харкову ракетного удару, попередньо — С-300. Ракета влучила у житловий 4-поверховий будинок в Київському районі міста, є загибла.
Вночі росіяни завдавали артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки й господарські споруди. За попередніми даними, без постраждали.
Найзапекліші бої зараз йдуть на сході. Незмінно важкою залишається ситуація вздовж лінії фронту, поблизу Вугледара, Авдіївки, Мар'їнки, Бахмута і Соледара.
Аналітики ISW вважають, що затримки Заходу з надання Україні далекобійної зброї, систем протиповітряної оборони і танків заважають початку українського контрнаступу.
Німецька та британська компанії нададуть Україні спецтехніку Wisent 1 MC для прориву мінних полів. Бронемашини, виготовлені на базі німецьких танків Leopard 1, допоможуть ЗСУ в контрнаступі.
Польща готова передати Україні винищувачі F-16. Ймовірна передача польських F-16 Україні може відбутися після координації з НАТО .
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 30 січня втрати Росії серед особового складу становлять понад 126 650 осіб військових. Також було знищено:
- танків – 3 201 (+4);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 6 369 (+3);
- артилерійських систем – 2 196 (+1);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 453 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 221 (+0);
- літаків – 293 (+0);
- гелікоптерів – 284 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 947 (+0);
- крилатих ракет – 796 (+0);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 5 041 (+4);
- спеціальної техніки – 199 (+0).