В українській розвідці заявили, що Україна перебуває напередодні «дуже активної фази» війни, яка припадатиме на лютий та березень. Влада Ізраїлю вперше заявила про готовність розглянути можливість надання озброєння для України, а американська компанія пропонує продати українському уряду два бойові безпілотники Reaper MQ-9 за 1 долар.

ZAXID.NET підсумовує 343 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ранок середи почався з обстрілів на Харківщині. У Куп’янському районі росіяни обстріляли газопровід, житловий будинок та приватні авто, внаслідок чого отримав поранення 60-річний чоловік.

Активні бої тривають вздовж лінії фронту, зокрема напруженою залишається ситуація поблизу Бахмута, Соледара, Вугледара. Під прицілом також перебуває деокупована частина Херсонщини.

В українській розвідці заявили, що Україна перебуває напередодні «дуже активної фази» війни, уточнивши, що у лютому та березні заплановані активні бої.

Американська компанія-виробник зброї General Atomics пропонує продати українському уряду два бойові безпілотники Reaper MQ-9 за 1 долар. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Влада Ізраїлю вперше заявила про готовність розглянути можливість надання озброєння для України. Зокрема, йдеться про унікальну систему протиповітряної оборони «Залізний купол».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 1 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 128 420 осіб військових. Також було знищено: