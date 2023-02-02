На чотирьох напрямках триває наступ росіян, зокрема на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському. За даними Генштабу, ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі. Росія також проводить активну розвідку та посилює свої війська. Протягом четверга окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі в Краматорську та на Херсонщині, є жертви серед мирних мешканців.

ZAXID.NET підсумовує 344 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У четвер росіяни завдали два ракетні удари по цивільній інфраструктурі Краматорська на Донеччині. Пошкоджені 13 двоповерхових будинків, ще кілька більших житлових будинків, дитяча поліклініка, школа. Відомо, що є жертви серед цивільних.

Росіяни здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по цивільних об’єктах населеного пункту Комишани Херсонської області. Внаслідок цього отримали поранення четверо людей, включно із 5-річною дитиною, яка перебуває у стані середньої тяжкості. Також окупанти уразили цивільну інфраструктуру міста Очаків на Миколаївщині.

За даними Генштабу, високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Ворожі війська продовжує активну розвідку та підготовку до наступу на окремих напрямках, посилюючи свої війська. Тривають наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За даними Генштабу, ворог зазнає великих втрат, особливо в особовому складі. На інших напрямках окупанти обороняються.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 2 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 129 030 осіб військових. Також було знищено: