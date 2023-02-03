Кількість вбитих в Україні окупантів уже сягає майже 130 тисяч, ця цифра зростає з кожним днем. Німецький уряд схвалив постачання 88 танків Leopard 1, а США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включає Javelin, артилерійські боєприпаси, а також ракети для HIMARS. Разом переможемо.

ZAXID.NET підсумовує 345 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом п’ятниці двічі лунала повітряна тривога по всій країні. На щастя, масованих атак не було, але російські війська 3 лютого обстрілювали мирні населені пункти.

У Харківській області окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Барвінкове, є жертви серед цивільного населення. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з РСЗВ.

На Запорізькому та Херсонському напрямках під ворожий вогонь потрапили райони понад 15 населених пунктів. У самому Херсоні вщент згорів торговельний центр. Росіян обстріляли центральну частину Торецька на Донеччині, загинула одна людина, ще шість отримали поранення.

Росіян продовжують вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, і зазнають великих втрат в особовому складі та військовій техніці.

Німецький уряд схвалив постачання 88 одиниць танків Leopard 1 в Україну з промислових запасів. США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який включає Javelin, артилерійські боєприпаси, а також ракети для HIMARS.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 3 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 129 870 осіб військових. Також було знищено: