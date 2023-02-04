Росіяни проводять активну розвідку авіацією та безпілотниками, що, за даними ЗСУ, може свідчити про підготовку до нового масованого обстрілу. Сьогодні в Україні двічі лунала повітряна тривога по всій країні, але загроза, на щастя, не справдилась. Росіяни перегруповуються та зосереджують сили на наступі на п'яти напрямках. Україна визволила з російського полону 116 захисників. Серед звільнених, крім військових, є поліцейські, нацгвардійці, прикордонники і партизани.

ZAXID.NET підсумовує 346 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом суботи двічі лунала повітряна тривога по всій території України, проте, на щастя, масованих обстрілів не було. ЗСУ повідомили, що Росія може готуватися до нового масованого ракетного обстрілу, зараз окупанти проводять активну розвідку авіацією та безпілотниками, тож не варто нехтувати сигналами тривоги.

Ворог проводить перегрупування на окремих напрямках та зосереджує зусилля на веденні наступальних дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Окупанти протягом суботи обстрілювали Харківщину , Херсонщину, Дніпропетровщину та Запорізьку область, складною залишається ситуація на сході, зокрема поблизу Авдіївки та Бахмута. На Бахмутському напрямку під обстріл отрапили Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку ворог обстрілював Авдіївку, Первомайське, Георгіївку, Мар’їнку, Побєду та Новомихайлівку.

Україна визволила з російського полону 116 захисників. Серед звільнених, крім військових, є поліцейські, нацгвардійці, прикордонники і партизани.

У Бєлгородській області Росії в ніч на суботу пролунали вибухи на заводі, який, серед іншого, виробляв конструкції для Кримського моста. Розпочалася пожежа, яку гасили цілу ніч.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 4 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 130 590 осіб військових. Також було знищено: