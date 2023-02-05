Росіяни вдарили ракетами по Харкову, а також по місту Дружківка на Донеччині. Протягом неділі ворожі війська здійснили понад 40 обстрілів з РСЗВ, зокрема й по цивільній інфраструктурі Херсона. Росія продовжує перегрупування та спрямовує сили на наступ на п’яти напрямках.

ZAXID.NET підсумовує 347 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом неділі росіяни завдали чотирьох ракетних ударів, два з яких по цивільній інфраструктурі Харкова, де вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю навчального закладу. Відомо про щонайменше п’ятьох поранених.

Ще дві російські ракети вдарили по місту Дружківка на Донеччині. Відомо про пошкодження житлової 4-поверхівки та дитячого садка, щонайменше четверо людей постраждали.

У неділю російські військові здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Херсона. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є загиблі та поранені.

Росія продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 5 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 131 290 осіб військових. Також було знищено: