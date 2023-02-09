Російські окупанти розпочали масштабний наступ у Луганській області, але українські війська не дають їм досягти значних успіхів. Біля Кремінної бійці ЗСУ також знищили рідкісну російську БМПТ «Термінатор». За словами голови ОП, Україна домовилась із західними союзниками про постачання далекобійної зброї та винищувачів.

ZAXID.NET підсумовує 351 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Українські прикордонники не дали росіянам розвинути наступ на Донеччині, ліквідувавши кілька малих груп російської піхоти. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що російські окупанти розпочали масштабний наступ у Луганській області, але українські війська не дають їм досягти значних успіхів. Бійці ЗСУ також знищили рідкісну російську БМПТ «Термінатор» біля Кремінної, що на Луганщині.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом четверга противник завдав 41 авіаційний та 3 ракетних удари, 2 з яких по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області. Також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Донецької та Херсонської областей.

Ну і до хороших новин. Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна домовилась із західними союзниками про постачання далекобійної зброї та винищувачів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 9 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 135 010 осіб військових. Також було знищено: