Підсумки 381 дня війни
Наші перемоги і втратиОрися Шиян, 0
В Україні вже сформували штурмові бригади «Гвардії наступу», в які зголосилися вступити 28 тис. людей. А українська армія готується до контрнаступу. Не маючи успіху на фронті і зазнаючи величезних втрат (1000 солдат за добу) росіяни атакують мирні міста України. Зокрема 11 березня окупанти обстріляли Херсон та Запоріжжя.
ZAXID.NET підсумовує 381 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Вдень російські загарбники масовано обстріляли з артилерії центр Херсона, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей, що перебували біля супермаркету. Загалом протягом доби росіяни 70 разів обстріляли Херсонщину.
Противник завдав 12 авіаційних та 2 ракетних удари по місту Запоріжжя. Ракетою ЗРК С-300 зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури.
Противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів низки населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення.
Британська розвідка повідомила про просування «вагнерівців» у Бахмуті, проте українські сили утримують західну частину міста і зруйнували ключові мости через річку, яка протікає з півночі на південь. Тим часом командувач Олександр Сирський заявив, що українські воїни в Бахмуті виграють час для майбутнього контрнаступу ЗСУ, який «не за горами».
Авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 локації, склад боєприпасів та дві станції радіоелектронної техніки.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 11 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 158 тис. осіб військових (приблизно +1010 добу). Також було знищено:
- танків – 3 458 (+10);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 6 762 (+20);
- артилерійських систем – 2 483 (+8);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 493 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 257 (+1);
- літаків – 304 (+0);
- гелікоптерів – 289 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 108 (+1);
- крилатих ракет – 907 (+0);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 5 344 (+7);
- спеціальної техніки – 242 (+2).