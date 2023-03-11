В Україні вже сформували штурмові бригади «Гвардії наступу», в які зголосилися вступити 28 тис. людей. А українська армія готується до контрнаступу. Не маючи успіху на фронті і зазнаючи величезних втрат (1000 солдат за добу) росіяни атакують мирні міста України. Зокрема 11 березня окупанти обстріляли Херсон та Запоріжжя.

ZAXID.NET підсумовує 381 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Вдень російські загарбники масовано обстріляли з артилерії центр Херсона, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей, що перебували біля супермаркету. Загалом протягом доби росіяни 70 разів обстріляли Херсонщину.

Противник завдав 12 авіаційних та 2 ракетних удари по місту Запоріжжя. Ракетою ЗРК С-300 зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури.

Противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів низки населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення.

Британська розвідка повідомила про просування «вагнерівців» у Бахмуті, проте українські сили утримують західну частину міста і зруйнували ключові мости через річку, яка протікає з півночі на південь. Тим часом командувач Олександр Сирський заявив, що українські воїни в Бахмуті виграють час для майбутнього контрнаступу ЗСУ, який «не за горами».

Авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 локації, склад боєприпасів та дві станції радіоелектронної техніки.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 11 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 158 тис. осіб військових (приблизно +1010 добу). Також було знищено: