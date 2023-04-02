Упродовж неділі, 2 квітня, росіяни атакували цивільних у Костянтинівці на Донеччині та в Сумській області. Загинуло восьмеро людей.

ZAXID.NET підсумовує 403 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

За даними Генштабу ЗСУ, упродовж 2 квітня росіяни завдали 5 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі України.

Центр міста Костянтинівка, що на Донеччині, росіяни обстріляли ракетами з С-300 і з РСЗВ. Як наслідок, пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, 3 автомобілі. Поранені 8 людей, загинули - шестеро.

Також росіяни з мінометів вдарили по молоковозу в одному із населених пунктів Новослобідської громади Сумської області. Внаслідок цього обстрілу загинули двоє людей, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Також російські війська 2 квітня обстрілювали населені пункти у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і сам Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили, 1 пункт управління та 2 інші важливі об’єкти ворога.

Також 2 квітня пролунав вибух у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області – в депо, де росіяни ремонтували свою техніку.

Втрати російських окупантів

Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 2 квітня: