На Херсонщині росіяни обстріляли «швидку», від ворожих атак також постраждала матір з двома дітьми. Унаслідок ударів по прикордонню Харківщини є загиблий. Протягом п’ятниці українські військові відбили близько 40 атак на чотирьох напрямках, де росіяни продовжують наступ.

ZAXID.NET підсумовує 408 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У Бериславі на Херсонщині росіяни обстріляли «швидку», поранені двоє фельдшерів. Вранці ворожа армія також ударила по Станіславу Херсонської області. Поранено матір, її 10-річну доньку та трирічного сина. Росія продовжує обстрілювати прикордоння, зокрема на Харківщині від ворожих атак загинув цивільний.

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито понад 40 атак.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бойові дії. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Іванівського.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито понад 10 ворожих атак.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 7 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 177 110 осіб військових. Також було знищено: