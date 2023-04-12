У Скадовську російських військових розміщують у школах та змушують викладачів продовжувати освітній процес. Росіяни завдали 19 авіаударів та понад 10 обстрілів з РСЗВ по території України. На чотирьох напрямках, де ворог продовжує наступати, українські військові відбили понад 30 атак.

ZAXID.NET підсумовує 413 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські окупанти обстріляли селище Дворічна на Харківщині, де загинули двоє цивільних. Росіяни знову вдарили артилерією по Нікополю. Пошкоджено 13 будинків, а також є поранені. Загалом протягом середи ворог завдав 19 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та інфраструктурі населених пунктів.

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом середи було відбито 34 атаки ворога.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Хромового та біля Богданівки.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 14 ворожих атак.

Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовують в них свої військові об’єкти, прикриваючись «живим щитом» - школярами та викладацьким складом. Так, в місто Скадовськ Херсонської області, впродовж останніх днів, прибули підрозділи російських окупаційних військ з числа мобілізованих. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 12 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 180 050 осіб військових. Також було знищено: