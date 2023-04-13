Унаслідок ворожих атак по Херсонській області є жертви серед цивільних, під час одного з обстрілів росіяни, зокрема, влучили у школу. Найзапекліші бої зараз тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом четверга було відбито близько 20 атак противника.

ZAXID.NET підсумовує 414 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

13 квітня росіяни вдарили по Херсонській області, зокрема Херсону. У Зміївці снаряд влучив у школу, внаслідок чого загинув місцевий мешканець, також є жертви унаслідок атак по Херсону. Ворог також завдав три авіаудари по місту Оріхів Запорізької області. Загалом протягом четверга противник завдав 11 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з РСЗВ.

Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. 13 квітня було відбито близько 20 атак противника.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Предтечине, проте успіху не мав. На Авдіївському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 13 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 180 590 осіб військових. Також було знищено: