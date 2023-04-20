Українська розвідка попередила про накопичення Росією ракет для зриву контрнаступу ЗСУ. Ворог завдав нового масованого удару дронами по Україні, а також атакував Чернігівщину та Херсонщину, де є жертви серед цивільних.

ZAXID.NET підсумовує 421 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росія третю ніч поспіль атакувала Україну дронами-камікадзе. Повітряні сили збили 10 з 11 іранських дронів. Ці атаки Росія здійснює дронами з нової партії, адже ворог поповнив запаси іранських дронів.

Внаслідок обстрілів ворогом прикордоння Чернігівщини одна людина загинула, дві поранені. Також є жертви серед цивільних від атак по Херсонщині. Під прицілом також була Запорізька та Дніпропетровська області.

Українська розвідка попередила про накопичення Росією ракет для зриву контрнаступу ЗСУ. У розвідці вважають, що Росія битиме по логістиці та військових об’єктах.

Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 20 квітня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 184 420 осіб військових. Також було знищено: