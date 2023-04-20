Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов припустив, чому росіяни змінили тактику ракетних ударів: їм потрібні ракети для протидії українському контрнаступу. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону в четвер, 20 квітня, пише LIGA.net.

Як зауважив представник ГУР, Росія використала «критичну частину» свого ракетного потенціалу, проте удари по українській цивільній інфраструктурі так і не досягли бажаного результату. Тепер окупантам доводиться змінювати тактику і накопичувати ресурси.

«Завдання будуть інші – це значною мірою не об'єкти енергетичної інфраструктури, а, наприклад, все, що стосується логістики, підготовки військових цілей в контексті спроб зірвати українські наступальні дії», – сказав Юсов.

Він нагадав, що взимку окупанти заявляли про удари по військових цілях, але обстрілювали цивільну та енергетичну інфраструктуру. Тепер вони хочуть змінити тактику і зосередитись на військових цілях для протидії контрнаступу України, додав представник Головного управління розвідки.

Юсов також зауважив, що Росія не зможе відновити свій ракетний потенціал за кількістю та якістю, навіть якщо візьме паузу «до вересня». А цього, на його думку, РФ не робитиме.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ попереджав, що в червні Росія почне виробництво нових крилатих ракет Х-50. Попри санкції, держава-агресор продовжує отримувати сучасні західні технології, необхідні для виробництва високоточної зброї. В цьому їй, зокрема, допомагають Вірменія й Казахстан.