У ніч на 11 червня російські окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе. Впродовж доби ворог завдав 25 авіаційних ударів. Окупанти обстрілюють людей, які намагаються евакуюватися з Херсонщини. Захисники штурмують позиції росіян на Бахмутському напрямку.

ZAXID.NET підсумовує 473 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Основні сили окупанти зосередили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. У Генштабі ЗСУ повідомили, що там тривають важкі бої.

Окупанти з авіації, артилерії та мінометів били по населених пунктах Куп'янського напрямку. Без успіху вороги штурмували позиції оборонців на Лиманському напрямку. Також Україна відбила наступ росіян біля Авдіївки.

На Мар'їнському напрямку військові відбили 12 ворожих атак. Ворог завдавав авіаударів на Шахтарському напрямку.

Щодо Запорізького та Херсонського напрямків, то загарбники намагаються втримати там свої позиції. Вороги обстрілюють населені пункти з авіації та артилерії.

Українська авіація за останню добу завдала шість ударів по районах скупченнях особового складу противника. Підрозділи ракетних військ та артилерії вдарили по двох пунктах управління, двох артилерійських підрозділах та радіолокаційній станції російських вбивць.

Стало відомо, що захисники деокупували три населені пункти на Донеччині. Йдеться про Благодатне, Макарівку та Нескучне.

Україні вдалося повернути з полону 95 оборонців. Серед них є полонені з ЧАЕС, захисники Маріуполя, острова Зміїний, захисники донецького, харківського, запорізького, херсонського, луганського та сумського напрямків.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок неділі 11 червня українські військові знищили 215 640 окупантів (приблизно +980 за попередню добу). Також оборонці ліквідували: