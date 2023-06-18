Цього дня ЗСУ знищили під Генічеськом великий склад із російськими боєприпасами. Водночас внаслідок російського обстрілу на Сумщині загинули поліцейський та його 4-річний син

ZAXID.NET підсумовує 480 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

18 червня війська РФ завдали понад 40 авіаційних ударів, здійснили 60 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та цивільному населенню. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків, школа та інша цивільна інфраструктура.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. У прикордонних областях росіяни обстріляли громади Харківської та Чернігівської областей.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагався наступати, втім успіху не мав, тому обстрілював цивільне населення.

В Покровському Запорізької області інженерні підрозділи РФ мінують приватні земельні ділянки мешканців, які відмовились отримати російський паспорт та виїхали на підконтрольну Україні територію. Водночас, земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню.

Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу Shahed та 5 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 його склади боєприпасів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 17 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 219820 осіб (приблизно +650 за попередню добу). Також було знищено: