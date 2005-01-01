Підсумки тижня за 20 січня

Спалах кору на Львівщині, «швидка» годину їхала на інфаркт, артист відповів на звинувачення та інші події цього тижня

Суспільствосьогодні, 10:23 2080

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Спалах кору на Львівщині. Вірус нагадав про вакцинацію. За тиждень щеплення зробили три тисячі львів’ян.

«Швидка» годину їхала на інфаркт. Медики не встигли. Львів’янка померла від інфаркту, недочекавшись допомоги.

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Леви на реставрації. Де зимують леви? Одні з найдавніших символів Львова — на реставрації.

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