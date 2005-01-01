Підсумки тижня за 20 січня

Мерія затвердила список сімей, які отримають квартири на вул. Під Голоском у Львові

За тиждень у Львові проти кору вакцинували майже три тисячі дітей

Спалах кору на Львівщині. Вірус нагадав про вакцинацію. За тиждень щеплення зробили три тисячі львів’ян.

«Швидка» годину їхала на інфаркт. Медики не встигли. Львів’янка померла від інфаркту, недочекавшись допомоги.

Військові пенсіонери протестують. Один пікет і дві перекриті траси. Пенсіонери силових органів вимагають, щоби їм не зменшували пенсій.

Приїзд президента. Перша поїздка - до нас. Генерал-губернаторка Канади у Львові зустрілась з президентом України.

Артист відповів на звинувачення. Співчував дітям Донбасу. Львівський актор балету пояснив, чому збирав гроші для так званої ДНР.

Леви на реставрації. Де зимують леви? Одні з найдавніших символів Львова — на реставрації.