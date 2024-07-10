На Тернопільщині в районі міста Борщів є цілий каскад печер різної величини та глибини. Однією з них є печера Озерна або Блакитні озера, протяжність ходів якої сягає понад 150 км, а температура всередині стабільно +9°С. Як зазначають спелеологи, Озерна – одна з найбільших у світі карстових печер у гіпсах і єдина на Поділлі, що має підземні озера. Про особливості цього місця розповіли у проєкті «Тепле Поділля».

«Борщівщина входить у Подільський спелеокарстовий регіон, який є одним з найбільших у світі “печерним” районом. Тут у межиріччі Серету та Збруча існує цілий лабіринт підземних порожнин з вже відомих та ще не описаних. Це близько сотні великих і малих печер. Серед них однією із найкрасивіших є печера Озерна (Блакитні озера)», – розповіли у проєкті.

У печері є різні кристали (фото проєкту «Тепле Поділля»)

Коли печеру в 1940-х роках відкрили місцеві мешканці за 2 км західніше села Стрілківці, від її входу перших 20 м треба було проповзти, але далі відкривалася галерея висотою у 4 м. У роки війни в печері євреї переховувались від нацистів, а опісля – упівці від енкаведистів. Там досі знаходять їхні написи на стінах. Згодом її почали досліджувати науковці, нині печера є геологічною пам’яткою природи загальнодержавного значення.

Печера утворилась у гіпсах в неогеновий період (23-2,5 млн років тому). Науковці знайшли у печері рештки тварин віком близько 140-165 тис. років. Також дослідники припускають, що раніше там могли жити представники трипільської культури, як і в печері Вертеба. Нині там мешкають рідкісні кажани-підковики, саламандри, забігають борсуки та лисиці.

Кажани є червонокнижними тваринами (фото проєкту «Тепле Поділля»)

У коридорах печери утворилися унікальні кристали, чорні та голчасті, схожі на органні труби або комини, різноструктурні гіпси. Загальна довжина вивчених ходів – близько 156 км, хоча ця цифра щоразу збільшується після відкриття і дослідження нових залів і лабіринтів.

Свою назву печера завдячує підземним озерам глибиною 2-2,5 м, які займають близько третини її площі. Час від часу Озерну повністю затоплює, а навесні, під час танення снігів, рівень води суттєво підвищується. Вода в озерах слабо мінералізована, сульфатна, магнієво-кальцієва.

Третину площі печери займають підземні озера (фото Клубу спелеологів «Поділля»)

Температура всередині стабільно +9°С. Печера є екскурсійним об’єктом, однак туди можна потрапити лише у складі спелеологічної групи: для вільного доступу вхід у печеру закритий з міркувань безпеки. Бували випадки, що навіть професійні спелеологи там заблукали і їх доводилося шукати рятувальникам.

До слова, ще одна печера Кришталева Тернопільщини розташована біля села Кривче.