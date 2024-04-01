Супутник фіксує пилову хмару над західними регіонами України

Україну накрила пилова хмара з Сахари, яка може загрожувати здоров’ю мешканців. Аномальні температури та незвична погода, яку спостерігали у західних регіонах, поширяться на всю територію країни, повідомили у понеділок, 1 квітня, у прес-службі Укргідрометцентру.

Пил принесла хвиля тепла з Середземноморського регіону. Через нього на вулиці – аномально тепле повітря та нетипові для України погодні умови.

Так, з 31 березня у західних областях України, зокрема на Прикарпатті, можна було спостерігати тьмяне небо та температуру до +25 градусів. Крім того, у повітрі перебуває велика кількість пилу, яка може бути небезпечною для здоров’я.

У гідрометеорологічному центрі також опублікували супутниковий знімок пилової хмари. На світлині видно, як хмара закриває західні області України та рухається на схід.

«Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей», – повідомили у прес-службі Укргідрометцентру.

У прес-службі пояснили, що запиленість повітря не є пиловою бурею. За даними Укргідрометцентру, швидкість вітру під час пилової бурі має бути вищою за 12 м/с, а тривалість такої бурі – понад три години. Пил з Сахари не відповідає показникам бурі, а посилення швидкості вітру наразі не очікується.

«Будь ласка, не плутайте легке погіршення видимості через пил із небезпечним стихійним явищем. Не уявляйте зайвого і не панікуйте», – закликали у метеоцентрі.

До слова, подібна пилова хмара накривала Україну раніше, у 2021 році. Тоді хмара пилу з Сахари рухалася із заходу.

Нагадаємо, 31 березня Львівський гідрометцентр повідомив, що Львів 30 березня у Львові стало найтеплішим за минулі 56 років. Так, температура у міста побила сьомий історичний рекорд за три місяці. Зазначимо, протягом трьох днів у Львові температура тримається в межах 23-25 градусів тепла.