Нещасний випадок стався поблизу села Горошова

У річці Дністер потонув 19-річний житель Чортківщини. Пошуки його тіла тривали майже добу. Поліцейські встановили, що він разом із другом намагався переплисти річку. Про це повідомили в поліції Тернопільської області у вівторок, 30 червня.

Повідомлення про трагедію надійшло до правоохоронців близько 16:37 28 червня від диспетчера ДСНС. Тіло юнака рятувальники шукали майже добу та виявили його 29 червня поблизу села Горошова.

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Під час перевірки поліцейські встановили, що двоє знайомих – 19-річний юнак та його неповнолітній товариш вирішили переплисти річку Дністер. Під час запливу один із хлопців зник під водою. Його неповнолітній знайомий зміг дістатися берега та одразу повідомив про подію екстрені спецслужби.

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На березі залишився одяг та взуття загиблого

До пошукових робіт долучилися працівники ДСНС та поліції. Під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті експерт не виявив. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини загибелі.

За фактом утоплення відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 115 КК України з поміткою «нещасний випадок». Поліція закликає громадян бути максимально обережними під час відпочинку біля водойм.