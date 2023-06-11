Щоб не допустити прориву своїх оборонних укріплень під час наступу українських сил, який триває, російські окупанти слідом за Каховською ГЕС підривають дамби на менших водосховищах, зокрема на Новопавлівському відрізку, повідомив розповів речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Як розповів він в ефірі телемарафону в неділю, 11 червня, росіяни підірвали дамбу біля Новодарівки Пологівського району Запорізької області. «Це призвело до затоплення обох берегів річки Мокрі Яли», – зазначив Шершень, якого процитувала «Новинарня».

Він також наголосив, що на перебіг контрнаступальних дій українського війська це не впливає: «Ми провадимо далі».

Водночас які саме наслідки може мати підрив цієї дамби – наразі невідомо.

Нагадаємо, 11 червня 68-ма окрема єгерська бригада ЗСУ імені Олекси Довбуша повідомила про звільнення смт Благодатне Великоновосілківської селищної громади Донецької області (Таврійський (Запорізький) напрямок) та поширила звідти відео.