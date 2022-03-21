Анатолія Адамова похоронять на Микулинецькому кладовищі

У Чорткові після навчань 27-річний поліцейський з необережності застрелив 43-річного колегу з поліції охорони Анатолія Адамова. Чоловіка оперативно доправили до лікарні, втім, врятувати його не змогли. Щодо цього інциденту проводять службове розслідування, також справою займається ДБР.

Як повідомила прес-служба поліції Тернопільщини, інцидент стався у суботу, 19 березня, після закінчення навчань з бойового злагодження дій. У них брали участь співробітники поліції охорони.

«Після тренувань й сталося непоправне: 27-річний поліцейський з необережності натиснув на курок вогнепальної зброї, внаслідок чого смертельне поранення отримав його колега – інспектор взводу охорони 43-річний Анатолій Адамов. Старшого лейтенанта було госпіталізовано, на жаль, лікарі виявилися безсилими», – йдеться у повідомленні.

Керівник поліції Тернопільської області призначив службову перевірку для з’ясування обставин трагічного випадку. Крім цього, слідчі ДБР розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 119 ККУ (вбивство через необережність). Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Прощання із загиблим відбудеться у понеділок, 21 березня, о 12:00 годині в Будинку печалі по вулиці Тарнавського в обласному центрі. Похоронять Анатолія Адамова на Микулинецькому кладовищі.