Росіяни передислоковуються на Запоріжжя та Бахмутський напрям

Російське командування перекидає частину своїх сил із південної частини України на Схід після підриву Каховської ГЕС на Херсонщині. Зокрема йдеться про ротації на Запоріжжя та Бахмутський напрям, повідомили у прес-службі міністерства оборони Великої Британії у понеділок, 19 червня.

За останні десять днів Росія розпочала перекидування своїх сил, щоб підсилити своїх військових на східних напрямках фронту. Точну кількість військових не повідомили, проте, за даними міністерства оборони, йдеться про тисячі окупантів.

«Потенційно це стосується кількох тисяч військовослужбовців 49-ї армії, включаючи її 34-ту окрему моторизовану бригаду, а також підрозділи повітряно-десантних військ (ВДВ) і морської піхоти», – повідомили у прес-службі Міноборони Британії.

На думку британських військових, перекидання російських військ, імовірно, зумовлене відчуттям того, що після підриву ГЕС та розливу Дніпра українські захисники не проводитимуть таких масштабних контрнаступальних дій, як планувалося. На думку Міноборони, атака України через Дніпро стала менш імовірною.