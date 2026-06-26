Україна повернула з російського полону 160 військовослужбовців

Під час чергового обміну полоненими між Україною та Росією у п’ятницю, 26 червня, додому повернулися троє військовослужбовців із Волині. Про це повідомив т.в.о. голови Волинської ОВА Роман Романюк.

«Сьогодні з російського полону повернулися додому 160 українських захисників. Серед них – троє волинян. Усі вони перебували в неволі ще з 2022 року», – зазначив Роман Романюк.

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За його інформацією, серед звільнених захисників:

Андрій Кулініч, 1996 року народження, із села Іванівка;

Павло Літвін, 1999 року народження, із села Гірка Полонка;

Олександр Пришко, 1990 року народження, із села Тарасове.

Нагадаємо, 26 червня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 160 українських громадян. Це вже третій етап обміну у форматі «1000 на 1000».

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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що з неволі вдалося звільнити 58 офіцерів. Також, за його даними, найстаршому з повернутих захисників – 66 років, наймолодшому – 26 років.

Визволені бійці пройдуть медичний огляд, отримають необхідне лікування, грошові виплати й документи. На чоловіків очікує реабілітація для повернення до суспільства після тривалої ізоляції у російському полоні.