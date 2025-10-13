Індиків викрали з подвір'я господині

Після повідомлення в медіа про крадіжку 28 дорослих індиків злодії підкинули назад птицю селянам. Інцидент з викраденням свійських птахів стався в селі Малинівці неподалік Бережан, що на Тернопільщині. Невідомі викрали з подвір’я індиків, поки господарі працювали на городі, а через чотири дні повернули їх назад, повідомляє «Високий замок».

Крадіжка сталася 8 жовтня. За словами власниці птиці Оксани Ткач, кілька невідомих людей, відігнали її індиків у закинутий будинок, що за кілометр від обійстя. Там вікна закрили старими матрацами та шматтям, щоб вкрадені птахи не вирвалися на волю, а потім вивезли їх з села автомобілем сріблястого кольору. Оксана Ткач про все це розповіла журналістам, оскільки підозрілу машину біля покинутого будинку бачили люди, які збирали шипшину, а також водії попуток.

Завдані збитки господиня оцінила щонайменше у 40 тис. грн. Жінка звернулася в поліцію Бережан. Правоохоронці провели слідчі дії у селі Лапшині, до якого належить Малинівка. А в суботу, 11 жовтня, зранку за воротами свого подвір’я Оксана Ткач почула крики індиків.

Жінка зазначає, що, скоріш за все ,злодії злякалися публічного розголосу через крадіжку. І, щоб не мати більших проблем, вирішили повернути птицю. За словами Оксани Ткач, з індиками все гаразд, однак всі вони мають підрізане пір‘я на крилах. Так зазвичай роблять, щоб птахи не могли перескочити загорожу.