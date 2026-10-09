Тисячі українських військовослужбовців повернулися до своїх підрозділів

Тисячі українських військовослужбовців повернулися до своїх підрозділів після самовільного залишення частини (СЗЧ) за спрощеною процедурою. Загальна кількість бійців, які знову стали до строю, співмірна з особовим складом двох-трьох бригад. Про це у четвер, 8 жовтня, повідомили в Міністерстві оборони України.

За даними відомства, значна частина військових після повернення знову зайняла бойові посади. Йдеться про фахівців, які вже мають бойовий досвід і необхідні навички. У Міноборони запевнили, що всім військовослужбовцям, які повернулися до підрозділів, відновили грошове забезпечення. Наразі вони повноцінно виконують поставлені перед ними завдання.

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«Всі, хто повернувся до лав захисників, однозначно підсилюють військо. Тому результат оцінюємо позитивно», – зазначили у відомстві.

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Найбільше військових повернулися до таких підрозділів:

20-ї окремої бригади безпілотних систем;

53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха;

3-ї окремої штурмової бригади;

63-ї окремої механізованої бригади;

429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес».

Нагадаємо, спрощена програма добровільного повернення на службу військових, які самовільно залишили частину, завершилася 20 вересня 2026 року. Тепер військовослужбовці можуть повернутися до служби лише за загальною процедурою – через Військову службу правопорядку та батальйони резерву. Відновлення служби тепер може тривати довше, як і поновлення грошового забезпечення. Також військові більше не можуть самостійно обирати частину для подальшого проходження служби.