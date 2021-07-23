Окрім комах, туляремію можуть передавати гризуни

Жителька села Садів на Волині захворіла на інфекційну хворобу туляремію після укусу ґедзя. Спершу у жінки діагностували Covid-19, але пізніше інфекціоністи підтвердили туляремію. На Волині недугу фіксують нечасто, з 2002 року хворобу підтвердили у 16 людей. Нині жінка знаходиться на стаціонарі обласної інфекційної лікарні.

Як повідомляють на сайті Волинського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, недугу зафіксували у жительки села Садів Луцького району. 20 червня, коли жінка випасала худобу, її вкусив ґедзь. Протягом доби у неї підвищилась температура та почався озноб. На третій день місце укусу почервоніло та з’явилась припухлість, також почались болі в суглобах і збільшились лімфовузли.

Спершу лікарі діагностували ГРВІ та Covid-19. Втім, стан жінки не покращувався. Пізніше лікарі-інфекціоністи запідозрили, що це туляремія. Аналізи підтвердили цей діагноз. Нині хвора знаходиться у обласній інфекційній лікарні на стаціонарі з діагнозом «виразково-бубонна туляремія середньої важкості». Епідеміологи вже повідомили про цей випадок керівництво району та селищної ради.

Як повідомляють епідеміологи, туляремія є гострою інфекційною недугою, яка проявляється гарячкою, головним болем, слабкістю. Характерною ознакою є збільшення лімфовузлів. Починаючи з 2002 року на Волині зафіксували лише 16 випадків цієї хвороби. Востаннє туляремію підтвердили в жителя одного з сіл Турійського району в 2018 році. Переважно недугу фіксують у тих районах, де раніше були випадки захворювання.

Джерелом збудника туляремії є 30 видів тварин, але найбільше значення мають миловидні гризуни, зайці, ондатри. Також збудник можуть передавати інфіковані комахи. Дієвим запобіжником від недуги можуть бути щеплення, втім, через відсутність проти туляремійної вакцини в Україні, з початку 90-х років їх не проводять.