Після укусу ґедзя мешканка Волині захворіла на рідкісну хворобу туляремію
Зараз жінка знаходиться на стаціонарі Волинської інфекційної лікарні
Жителька села Садів на Волині захворіла на інфекційну хворобу туляремію після укусу ґедзя. Спершу у жінки діагностували Covid-19, але пізніше інфекціоністи підтвердили туляремію. На Волині недугу фіксують нечасто, з 2002 року хворобу підтвердили у 16 людей. Нині жінка знаходиться на стаціонарі обласної інфекційної лікарні.
Як повідомляють на сайті Волинського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, недугу зафіксували у жительки села Садів Луцького району. 20 червня, коли жінка випасала худобу, її вкусив ґедзь. Протягом доби у неї підвищилась температура та почався озноб. На третій день місце укусу почервоніло та з’явилась припухлість, також почались болі в суглобах і збільшились лімфовузли.
Спершу лікарі діагностували ГРВІ та Covid-19. Втім, стан жінки не покращувався. Пізніше лікарі-інфекціоністи запідозрили, що це туляремія. Аналізи підтвердили цей діагноз. Нині хвора знаходиться у обласній інфекційній лікарні на стаціонарі з діагнозом «виразково-бубонна туляремія середньої важкості». Епідеміологи вже повідомили про цей випадок керівництво району та селищної ради.
Як повідомляють епідеміологи, туляремія є гострою інфекційною недугою, яка проявляється гарячкою, головним болем, слабкістю. Характерною ознакою є збільшення лімфовузлів. Починаючи з 2002 року на Волині зафіксували лише 16 випадків цієї хвороби. Востаннє туляремію підтвердили в жителя одного з сіл Турійського району в 2018 році. Переважно недугу фіксують у тих районах, де раніше були випадки захворювання.
Джерелом збудника туляремії є 30 видів тварин, але найбільше значення мають миловидні гризуни, зайці, ондатри. Також збудник можуть передавати інфіковані комахи. Дієвим запобіжником від недуги можуть бути щеплення, втім, через відсутність проти туляремійної вакцини в Україні, з початку 90-х років їх не проводять.