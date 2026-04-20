Після відставки Петра Денисюка Рівненський міський суд очолив новий керівник
Суддю обрали шляхом таємного голосування на три роки
Новим головою Рівненського міського суду став Мар’ян Головчак. Його кандидатуру підтримала колегія суддів під час таємного голосування у понеділок, 20 квітня. Він замінить на посаді 65-річного Петра Денисюка, який пішов у відставку. Про це повідомила пресслужба суду у фейсбуці.
Нового голову обрали після того, як попередній очільник суду Петро Денисюк подав у відставку. Вища рада правосуддя 9 квітня 2026 року ухвалила рішення звільнити його з посади. Петра Денисюка обирали головою Рівненського міського суду п’ять разів. Вперше він обійняв цю посаду у 1993 році. У жовтні 2022 року його призначили заступником голови суду, а в листопаді 2023 року знову обрали головою.
Згідно з деклараціями про доходи, Мар’ян Головчак працює у Рівненському міському суді щонайменше з 2015 року. Торік за основним місцем роботи в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації він заробив понад 1,6 млн грн. Також задекларував 450 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна. Готівкою суддя зберігає 1 млн грн і 9 тис. доларів.
Суддя має у власності квартиру площею 53,7 м² (задекларована вартість – майже 2,8 млн грн), яку придбав у 2023 році, а також частку ще однієї квартири площею 65,6 м². Його дружина Вікторія є співвласницею квартири площею 48,9 м².
Крім того, суддя разом із родиною має право користування житловим будинком (51,9 м²), земельною ділянкою (2500 м²) та ще однією квартирою (66,1 м²), які належать третім особам.
У власності судді – автомобіль Škoda Octavia A7 2013 року випуску та мопед Honda Topic 1995 року. Його дружина користується автомобілем Renault Captur 2014 року випуску.