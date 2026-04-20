Мар’ян Головчак працює у Рівненському міському суді щонайменше з 2015 року

Новим головою Рівненського міського суду став Мар’ян Головчак. Його кандидатуру підтримала колегія суддів під час таємного голосування у понеділок, 20 квітня. Він замінить на посаді 65-річного Петра Денисюка, який пішов у відставку. Про це повідомила пресслужба суду у фейсбуці.

Мар’яна Головчака обрали на посаду голови Рівненського міського суду терміном на три роки. Рішення ухвалили шляхом таємного голосування.

Нового голову обрали після того, як попередній очільник суду Петро Денисюк подав у відставку. Вища рада правосуддя 9 квітня 2026 року ухвалила рішення звільнити його з посади. Петра Денисюка обирали головою Рівненського міського суду п’ять разів. Вперше він обійняв цю посаду у 1993 році. У жовтні 2022 року його призначили заступником голови суду, а в листопаді 2023 року знову обрали головою.

Згідно з деклараціями про доходи, Мар’ян Головчак працює у Рівненському міському суді щонайменше з 2015 року. Торік за основним місцем роботи в Територіальному управлінні Державної судової адміністрації він заробив понад 1,6 млн грн. Також задекларував 450 тис. грн доходу від відчуження рухомого майна. Готівкою суддя зберігає 1 млн грн і 9 тис. доларів.

Суддя має у власності квартиру площею 53,7 м² (задекларована вартість – майже 2,8 млн грн), яку придбав у 2023 році, а також частку ще однієї квартири площею 65,6 м². Його дружина Вікторія є співвласницею квартири площею 48,9 м².

Крім того, суддя разом із родиною має право користування житловим будинком (51,9 м²), земельною ділянкою (2500 м²) та ще однією квартирою (66,1 м²), які належать третім особам.

У власності судді – автомобіль Škoda Octavia A7 2013 року випуску та мопед Honda Topic 1995 року. Його дружина користується автомобілем Renault Captur 2014 року випуску.