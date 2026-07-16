Павла Єлізарова призначили заступником командувача Повітряних сил ЗСУ 19 січня

Полковник Павло Єлізаров у четвер, 16 липня, повідомив на фейсбук-сторінці, що подав рапорт на звільнення з лав Збройних сил України після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

За його словами, звільнення Федорова є великим злом для обороноздатності країни.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«На жаль, у п'ятому році війни я написав рапорт про звільнення зі Збройних сил України. Я вважаю, що відсторонення М. Федорова – це велике зло для оборонної здатності країни. Слава Україні!», – написав він.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Полковник оприлюднив копію рапорту, в якому причиною звільнення назвав саме відставку Федорова. Формально підставою для звільнення він вказав пункт 3 частини 12 статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Рапорт назвільнення Павла Єлізарова

Федоров призначив Єлізарова заступником командувача Повітряних сил ЗСУ 19 січня 2026 року. На цій посаді він відповідав за розвиток малої протиповітряної оборони.

Крім того, 15 липня про припинення роботи радниками міністра оборони повідомили Сергій «Флеш» Бескрестнов та Сергій Стерненко.

«Відсьогодні я більше не є радником міністра оборони Федорова. Шановні виробники, розробники та військові, відтепер я не можу вам нічим допомогти на рівні Міністерства оборони. Бути у команді Федорова для мене було честю», – написав Бескрестнов.

Він зазначив, що не може розповідати про незавершені проєкти, оскільки робота над ними має продовжуватися, та додав, що й надалі допомагатиме українським військовим.

Стерненко також заявив, що більше не обіймає посаду радника міністра оборони. За його словами, це зменшує можливості впливати на зміни у сфері забезпечення війська дронами. Він зазначив, що команда працювала над новими вимогами до закупівель FPV-дронів, які мали покращити забезпечення армії та розвиток інфраструктури для далекобійних ударів, і висловив сподівання, що ці напрацювання все ж будуть реалізовані.

Підсумовуючи свою роботу, Стерненко подякував Федорову та його команді й заявив, що вважає відставку міністра кроком, який негативно вплине на оборонні реформи.

15 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що внесе кандидатуру чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра оборони України. Після цього Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду, та оприлюднив підсумки роботи своєї команди за останні шість місяців.

Після оголошення про відставку Михайла Федорова в містах України у четвер, 16 липня, почалися акції на його підтримку. Люди збираються на центральних площах, висловлюючи незгоду з кадровим рішенням і закликаючи владу переглянути його.