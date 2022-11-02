Північна Корея таємно постачає Росії снаряди для артилерії, – Білий дім
КНДР під виглядом відправок боєприпаси в країни Близького Сходу або Африки, продає їх Росії
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Сполучені Штати Америки підозрюють, що КНДР може таємно постачати артилерійські снаряди Росії для війни проти України, приховуючи справжнє призначення вантажів. Про це заявив офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі із посиланням на дані розвідки в коментарі CNN.
За його словами, КНДР таємно забезпечує Росію значною кількістю артилерійських снарядів.
«У вересні Північна Корея публічно заперечувала, що має намір постачати в Росію боєприпаси для їхнього використання в Україні. Однак ми маємо інформацію, яка вказує на те, що КНДР таємно забезпечує російську війну в Україні значною кількістю артилерійських снарядів», – зауважив представник Білого дому.
За словами Кірбі, Північна Корея намагається створити враження, ніби відправляє боєприпаси в країни Близького Сходу або Північної Африки, але натомість вони йдуть в РФ.
В CNN повідомили, що дані розвідки надійшли приблизно через два місяці після того, як розвідувальне співтовариство США заявило, що, на його думку, Росія закуповує мільйони ракет та артилерійських снарядів у Північної Кореї.