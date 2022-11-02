США викрили крупні поставки артилерійських снарядів в Росію з КНДР

Сполучені Штати Америки підозрюють, що КНДР може таємно постачати артилерійські снаряди Росії для війни проти України, приховуючи справжнє призначення вантажів. Про це заявив офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі із посиланням на дані розвідки в коментарі CNN.

За його словами, КНДР таємно забезпечує Росію значною кількістю артилерійських снарядів.

«У вересні Північна Корея публічно заперечувала, що має намір постачати в Росію боєприпаси для їхнього використання в Україні. Однак ми маємо інформацію, яка вказує на те, що КНДР таємно забезпечує російську війну в Україні значною кількістю артилерійських снарядів», – зауважив представник Білого дому.

За словами Кірбі, Північна Корея намагається створити враження, ніби відправляє боєприпаси в країни Близького Сходу або Північної Африки, але натомість вони йдуть в РФ.

В CNN повідомили, що дані розвідки надійшли приблизно через два місяці після того, як розвідувальне співтовариство США заявило, що, на його думку, Росія закуповує мільйони ракет та артилерійських снарядів у Північної Кореї.