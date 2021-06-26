Четверо львівських патрульних, які приїхали на виклик через домашнє насильство, врятували чоловіка, який побивши свою дружину намагався ще й накласти на себе руки. Усе це відбувалося на очах у малолітніх дітей, написала прес-служба поліції.

Інцидент трапився у п’ятницю, 25 червня, на вул. Хорватській. Працівники соціальної служби викликали патрульних, тому що побачили як п’яний 54-річний львів’янин бив свою дружину ще й в присутності малих дітей. До слова, жінка також була у нетверезому стані.

Коли патрульні увійшли до квартири, агресивний чоловік погрожував їм кухонним ножем і не навіть не реагував на попередження від поліцейських про застосування зброї. Ба більше, чоловік почав погрожувати, що покінчить з собою, якщо правоохоронці не підуть з його дому.

Після тривалої розмови патрульним вдалося переконати агресора відкласти ніж і не вбивати себе, тієї ж миті його затримали.

Патрульні передали жінку та малих дітей соціальним службам міста, а 54-річного львів’янина затримали, його будуть судити за вчинення домашнього насильства.

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Якщо ви стали свідком недбалості чи насильства щодо дітей – звертайтесь до Львівського міського центру соціальних служб (сайт, Facebook, Instagram).

Гаряча лінія мобільної бригади з протидії домашньому насильству: 0 800 307 305

Гаряча лінія підтримки львів’ян, що опинилися у складних життєвих обставинах: 0 800 301 205