На Харківщині на міні підірвався автомобіль екстреної медичної допомоги. Нещасний випадок стався в Ізюмському районі, поблизу Балаклії. Водій загинув, фельдшер отримав поранення.

«В Ізюмському районі неподалік Балаклії на міні підірвався автомобіль екстреної медичної допомоги. На жаль, 60-річний водій загинув. 23-річний фельдшер отримав поранення», – повідомив у понеділок зранку, 3 жовтня, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Також він розповів, що в Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 36-річний чоловік.

Синєгубов зазначив, що загалом в області протягом доби піротехніки ДСНС знешкодили 569 вибухонебезпечних предметів.

За його словами, минулої доби окупанти обстрілювали мирне населення Куп'янського, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області. Внаслідок російських обстрілів із пораненнями за добу госпіталізували 2 цивільних в Чугуївському та Куп'янському районах.