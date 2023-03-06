Внаслідок бою було ліквідовано 18 окупантів

Бійці Збройних сил України Українські захисники в районі Великого Потьомкінського острова біля Херсона знищили три переоблаштовані військами РФ цивільних моторних човни разом із ДРГ. Про це інформує Оперативне командування «Південь» у Facebook.

Як розповіли у відомстві, внаслідок бою було ліквідовано 18 окупантів.

«Наші ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання по ретельно вивірених координатах, скоротили ворожі потужності на три зенітно-ракетних комплекси, дві одиниці інженерної техніки, якими ворог облаштовує оборону на лівобережжі (Херсонщини - ред.), знищено два спостережних пости та склад з боєприпасами», – йдеться в повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, раніше українські десантники знищили підрозділ російських окупантів на одному з важливих напрямків фронту. У більшості знищеного особового складу окупантів помічені черевики, елементи форми одягу та спорядження ЗС України.