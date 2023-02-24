Водій Merсedes ML застряг на своєму позашляховику у воді

У Старому Самборі рятувальники визволили чоловіка та жінку з автомобіля, який застряг серед гірської річки. Подружжя хотіло скоротити шлях і перетнути річку, однак не врахували глибину і застрягли повідомила прес-служба ДСНС.

Інцидент трапився у четвер, 23 лютого, близько 15:00. До рятувальників зателефонувало подружжя і попросило допомоги, бо застрягли в автомобілі Mercedes ML-315, коли спробували перетнути річку Яблунька.

«37-річний водій вирішив скоротити шлях і перетнути річку на своєму позашляховику, але не врахував рівень води в річці. Відчинити двері та самостійно вибратись чоловік та його пасажирка не змогли, бо під тиском води двері не відчинялись, і, крім того, вода у річці в цей період дуже холодна, тож довелось викликати рятувальників», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники за допомогою ручного інструменту відчинили двері автомобіля і на руках винесли пасажирку та водія на берег річки. Також, рятувальники закріпили буксирувальний трос до позашляховика, що знаходився у річці. Автомобіль з води витягли знайомі подружжя, які також приїхали на допомогу.