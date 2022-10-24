Будиночок для лебедів із трьома підлітками відплив на 70 метрів від берега

Троє юнаків застрягли на дерев'яному будиночку для лебедів серед озера у Долині. Інцидент стався після того, як хлопці намагалися зробити фото на будиночку, однак споруда раптово почала віддалятися від берега. Підлітків серед озера помітили випадкові перехожі, які й викликали на місце рятувальників. Хлопців забрали з будиночка човном, вони пообіцяли більше не ризикувати заради фотографій.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, інцидент стався ввечері у неділю, 23 жовтня. Виклик про трьох людей, які застрягли посеред міського озера в Долині, надійшов до служби порятунку о 16:07.

«На відстані орієнтовно сімдесят метрів від берега на плавучому будинку для лебедів плавали троє людей. Рятувальники за допомогою човна дісталися до потерпілих та доставили їх у задовільному стані на берег», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Виявилося, що двоє 15-річних підлітків та їх 18-річний друг, вирішили сфотографуватися на плавучому будиночку, який був прив’язаний до пірса. Будиночок почав відпливати від берега і юнаки опинилися посередині озера.

Хлопці перебували у задовільному стані, допомоги медиків не потребували. Юнаки пообіцяли, що більше ніколи не будуть ризикувати життям заради фото.