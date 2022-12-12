Рятувальники дістали з каналізаційної труби 55-річного чоловіка

В одному з сіл на Львівщині рятувальники витягли з металевої стічної труби 55-річного чоловіка. Дивні звуки з труби, якою течуть нечистоти, почула перехожа і викликала рятувальників. Чоловіка з перехолодженням госпіталізували, він не зміг пояснити як і чому потрапив у стічну трубу.

Як повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини, випадок трапився у неділю вранці, 11 грудня. Близько 10:00 у село Унятичі, що на Дрогобиччині місцева мешканка викликала рятувальників. За словами жінки, вона проходила повз стічну трубу і чула звідти зойки та стогін.

Зазирнувши у трубу, рятувальники помітили там чоловіка, який застряг та не міг самостійно вилізти.

«Чоловіка дістали з труби. Його у важкому стані одразу передали медикам, чому і як він опинився у стічній трубі потерпілий не зміг пояснити, бо у нього переохолодження. Труба має півметра діаметра, тож як і чому туди заліз 55-річний чоловік ще не відомо», – розповіли ZAXID.NET у прес-службі рятувальників.

Виявилося, що чоловік, якого витягли з каналізаційної труби мешканець сусіднього села. Як довго він пробув у трубі з нечистотами – невідомо. Зараз 55-річний мешканець Дрогобиччини у лікарні, його життю нічого не загрожує.