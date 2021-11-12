Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вивільнили дитину

Франківські рятувальники вивільнили з крісла місцевого кінотеатру хлопчика, який застряг під час сеансу. Спочатку йому намагались допомогти батьки, але їм не вдалося звільнити сина, відтак адміністрація кінотеатру викликала рятувальників. Про незвичний інцидент у кінотеатрі ввечері п'ятниці, 12 листопада, повідомила прес-служба ДСНС у Івано-Франківській області.

Інцидент у кінозалі стався близько 18:45. «Рятувальники встановили, що хлопчика затиснуло у кріслі між спинкою та сидінням і самостійно з пастки дитина вибратися не може. На допомогу прийшли батьки та адміністрація закладу, проте їхні спроби допомогти хлопчику були марними і вони викликали рятувальників», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС у Івано-Франківській області.

Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вивільнили дитину та передали медикам. Медики травм не виявили і передали дитину батькам.

Наразі прес-служба ДСНС не повідомила вік дитини та не уточнила, про який саме івано-франківський кінотеатр йдеться.