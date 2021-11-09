Функціонал додатка дозволяє швидко подати звернення разом з фотографіями

У тестовому режимі запрацював додаток івано-франківської служби оперативного реагування 15-80. Додаток дозволяє швидко повідомляти про аварійні ситуації в місті чи недоліки у роботі комунальних служб. Після реєстрації користувачі зможуть отримувати сповіщення про відключення чи виконання робіт за своєю адресою.

За словами заступниці міського голови Івано-Франківська Вікторії Дротянко, додаток служби оперативного реагування 15-80 розробили для зручності мешканців, адже телефон завжди під рукою. Функціонал додатка дозволяє швидко повідомити про аварію чи недоліки у роботі комунальних служб, прикріпити до повідомлення фото та контролювати як виконуються роботи після повідомлення.

«Реєстрація у додатку здійснюється за номером мобільного телефону. У ньому можна швидко подати звернення, прикріпляти до нього фото, контролювати виконання робіт, а також отримувати сповіщення про відключення чи роботи по зареєстрованій адресі», – повідомила заступниця міського голови.

Додаток 15-80 доступний для користувачів Android та іOS.

Додамо, що служба оперативного реагування 15-80 створена на правах структурного підрозділу івано-франківського міськвиконкому для оперативного реагування на телефонні повідомлення про аварії, надзвичайні ситуації та недоліки в житлово-комунальному обслуговуванні. Також служба координує та контролює роботу служб, що забезпечують життєздатність міста.