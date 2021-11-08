У франківських школах до роботи не допустили 48 невакцинованих вчителів
У позашкільних закладах від роботи відсторонили 19 працівників
У Івано-франківських школах до роботи не допустили 48 педагогів через наказ МОЗ про обов’язкову вакцинацію освітян, який почав діяти з понеділка, 8 листопада. З цієї ж причини не зможуть працювати 19 працівників у позашкільних закладах міста.
За інформацією заступниці міського голови Івано-Франківська Вікторії Дротянко, у Івано-Франківську досить низький показник відсторонених працівників. «Наразі таких працівників є 76, з них – 28 техпрацівники. Останні через перебування області у «червоній зоні» і так не працюють. Водночас не вакциновані вчителі зможуть приступити до роботи, як тільки отримають хоча б 1 дозу вакцини», – повідомила Вікторія Дротянко.
Водночас у позашкільних закладах Івано-Франківська від роботи відсторонили 19 невакцинованих працівників.
Загальна кількість працівників у школах Івано-Франківська – 4284, у дитсадках – 2058.
Додамо, що 30 вересня Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік професій, яким обовʼязково потрібно вакцинуватися від коронавірусу. Зокрема, йдеться про:
- працівників освіти, незалежно від спеціалізації закладу (ясла, садочки, школи, профтехучилища чи ВНЗ).
- працівників центральних органів виконавчої влади, міністерств і їхніх структурних підрозділів на місцях;
- працівників місцевих державних адміністрацій (обласних, міських і районних).