Невакциновані вчителі будуть допущені до роботи після першої дози вакцини

У Івано-франківських школах до роботи не допустили 48 педагогів через наказ МОЗ про обов’язкову вакцинацію освітян, який почав діяти з понеділка, 8 листопада. З цієї ж причини не зможуть працювати 19 працівників у позашкільних закладах міста.

За інформацією заступниці міського голови Івано-Франківська Вікторії Дротянко, у Івано-Франківську досить низький показник відсторонених працівників. «Наразі таких працівників є 76, з них – 28 техпрацівники. Останні через перебування області у «червоній зоні» і так не працюють. Водночас не вакциновані вчителі зможуть приступити до роботи, як тільки отримають хоча б 1 дозу вакцини», – повідомила Вікторія Дротянко.

Водночас у позашкільних закладах Івано-Франківська від роботи відсторонили 19 невакцинованих працівників.

Загальна кількість працівників у школах Івано-Франківська – 4284, у дитсадках – 2058.

Додамо, що 30 вересня Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік професій, яким обовʼязково потрібно вакцинуватися від коронавірусу. Зокрема, йдеться про: