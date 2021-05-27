У найближчі вихідні у Львівській області синоптики прогнозують дощі та похолодання. Про це свідчать дані Львівського регіонального гідрометцентру.

У п’ятницю, 28 травня, в області прогнозують 10-12° вночі та 18-20° удень. Упродовж доби можливі дощі та грози.

Уже в суботу, 29 травня, погода в регіоні поступово почне погіршуватися. У ніч на суботу синоптики прогнозують 9-11° тепла, а вдень +16°. Вдень можливі короткочасні дощі.

В неділю, 30 травня, на Львівщині прогнозують 5-7 ° вночі та до 14° вдень. Упродовж доби буде хмарно і можливі короткочасні дощі.

У понеділок, 31 травня, в області очікується 5-7° вночі та 14-16° вдень. Протягом усього дня буде хмарно та можливі дощі.