У Львові буде хмарно з проясненнями

У середу, 13 травня, температура повітря на Львівщині піде на спад, а вночі прогнозують заморозки. Синоптики розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області.

Як вказано у прогнозі, 13 травня погоду визначатиме тилова частина циклону над Балтійським морем.

Прогноз для Львівської області: хмарно з проясненнями. Місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Температура вночі – 1–6°С тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі будуть заморозки 0–2°С; вдень – 11–16°С тепла.

Прогноз для Львова: хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 9–14 м/с. Температура вночі – 2–4°С тепла, на поверхні ґрунту – заморозок 0–2°С; вдень – 13–15°С тепла.

