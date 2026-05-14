15 травня температура повітря становитиме до 23°С тепла

У ніч на п’ятницю, 15 травня, у Львові та області знову будуть заморозки, а вдень температура повітря становитиме до 23°С тепла, місцями можлива гроза. Львівський гідрометцентр розповів детальний прогноз погоди.

Як вказано у повідомленні синоптиків, 15 травня погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску.

Прогноз для Львівської області: у п’ятницю, 15 травня, буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише ввечері місцями короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі – 1–6°С тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі – заморозок 0–2°С; вдень – 18–23°С тепла.

Прогноз для Львова: у п’ятницю, 15 травня, температура вночі – 2–4°С тепла, на поверхні ґрунту – заморозок 0–2°С; вдень – 19–21°С тепла.

Нагадаємо, що у ніч на четвер, 14 травня, синоптики зафіксували у Львові рекорд мінімальної температури повітря – це була найхолодніша ніч за 80 років.