15 травня потепліє на кілька градусів, найтепліше буде в західних областях

Похолодання нарешті відступає і українці зможуть насолодитись весняним теплом. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла детальний прогноз погоди для різних областей України у п’ятницю, 15 травня.

За словами синоптикині, погода потрохи вирівнюється. 15 травня потепліє на кілька градусів, найтепліше буде в західних областях – +20–24°С. На решті території України протягом дня +18–20°С, на Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині ще затримається прохолодніша погода – +16–19°С.

«Дощі пройдуть у східних областях, подекуди на заході та на півночі, окремі дощики можливі у центрі, хоча й не без сонечка. На півдні України – переважно сухо та сонячно», – написала Наталка Діденко.

У п’ятницю, 15 травня, у Києві вдень є ймовірність локального дощу, але без надмірностей. Температура повітря зможе максимально становити до +20°С.

Впродовж суботи-неділі в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +20–24°С.

Нагадаємо, що у ніч на четвер, 14 травня, синоптики зафіксували у Львові рекорд мінімальної температури повітря – це було найхолодніша ніч за 80 років.