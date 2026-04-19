На Львівщині дощитиме 20 квітня

У понеділок, 20 квітня, у Львові та Львівській області буде похолодання. Синоптики львівського гідрометцентру повідомили прогноз погоди, зокрема попередили про сильні дощі.

Як вказано у прогнозі, 20 квітня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Румунією. У Львівській області буде хмарно. Часом дощ, вранці та вдень місцями значний. Вітер північно-східний, 9–14 м/с. Температура вночі 3–8°С тепла, вдень 6–11°С тепла.

У Львові 20 квітня також дощитиме, можливий значний дощ. Температура вночі становитиме 5–7°С тепла, вдень 8–10°С тепла.