У Львові буде хмарно з проясненнями

У п’ятницю, 30 жовтня, у Львові та на Львівщині прогнозують прохолодну та хмарну погоду, але температура повітря не зазнає різких змін. Синоптики Львівського гідрометцентру оприлюднили детальний прогноз.

Погода у Львівській області: 30 жовтня буде хмарно з проясненнями. Місцями очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі опуститься 3–8°С тепла, а вдень потепліє 8–13°С тепла.

Погода у Львові: 30 жовтня в місті також буде хмарно з проясненнями, прогнозують невеликий дощ. Вітер північно-західний, 3–8 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 5–7°С тепла, а вдень становитиме 10–12°С тепла.

Раніше синоптики оприлюднили прогноз погоди на Львівщині до 1 листопада.

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