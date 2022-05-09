У Львові та області найближчими днями потепліє до 27°С, а також очікуються короткочасні дощі та грози. Про це повідомили синоптики львівського регіонального гідрометцентру.

У вівторок, 10 травня, у Львові та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 3 – 8 м/с. Температура вночі 1 – 6°С тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0 – 2°С, вдень 16 – 21°С тепла.

У середу, 11 травня, також без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7°С тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2°С, вдень 20 – 25°С тепла.

У четвер, 12 травня, в другій половині дня короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 8 – 13°С, вдень 22 – 27°С тепла.

У п’ятницю, 13 травня, хмарно з проясненнями. Вночі по всій території, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 9 – 14°С, вдень 19 – 24°С тепла.

У суботу, 14 травня, хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 7 – 12°С, вдень 15 – 20°С тепла.