Синоптики та ДСНС повідомили про ускладнення погодних умов

У центральних, східних та південних регіонах України 10 та 11 січня прогнозують ускладнення погодних умов з хуртовинами, подекуди зі снігопадами та потужним вітром. Про це повідомила прес-служба ДСНС України.

«За даними Укргідрометцентру, 10 січня у південних, вдень і в східних областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини; в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях сніг з переходом в дощ, подекуди значні опади, ожеледь і налипання мокрого снігу, в Запорізькій області рясний снігопад», – повідомили у відомстві.

11 січня в Україні, крім заходу і півночі, як зазначається, очікуються пориви вітру 15-20 м/с; у центральних та східних областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях місцями значний мокрий сніг, хуртовини (приріст снігового покриву 10-15 см); у південних областях опади переважно у вигляді дощу.

Ускладнення погодних умов відповідає першому (жовтому) рівню небезпеки.

Агенція УНН повідомила, що 10 січня у західних та північних областях температура вдень 3-8° морозу. На решті території вдень від 3° морозу до 2° тепла, на крайньому півдні країни до 6° тепла.

На дорогах країни ожеледиця.

Циклон над Європою 9 січня

Як повідомила в Facebook синоптикиня Наталія Діденко, причиною негоди стане циклонічна система Benjamin (Веніямин), яка прийде з Європи спочатку на південну частину України. Циклон принесе мокрий сніг, дощ, хуртовини, ожеледь, налипання мокрого снігу та штормовий вітер. Негода поступово охоплюватиме прилеглі області.

На заході України місцями випадатиме сніг, на півночі – здебільшого без опадів.

До слова, більша частина Німеччини вже кілька днів потерпає від цього циклону. В деяких населених пунктах вже оголошено червоний, максимальний рівень небезпеки. Тут до кінця тижня чекають до 90 сантиметрів снігу.



Найскладніша ситуація – на півночі і в центрі країни, де зливи чергуються з поривчастим вітром, а також на півдні, де не припиняються снігопади. Втім, синоптики прогнозують, що в найближчі дні вони припиняться.

У Гамбурзі рівень води у ріці Ельба під час рясних опадів піднявся та затопив частини рибного ринку в районі Сан-Паулі. Зазначається, що 8 січня після 17:30 рівень води піднявся так, що відомий міський рибний ринок опинився на пів метра під водою.