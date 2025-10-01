Молитва, добрі вчинки та милосердя – основа дня Покрови

Свято Покрови Пресвятої Богородиці – одне з найглибших за змістом у християнській традиції, особливо шановане в Україні. Воно поєднує духовну силу молитви, народні прикмети та національну символіку. У цей день варто не лише згадати про вікові звичаї, а й усвідомити, що саме можна і потрібно зробити, аби отримати благословення, захист та підтримку на цілий рік. Що ще потрібно зробити у цей день, пише Modista.

Що обов’язково варто зробити на Покрову

Цей день слід починати зі щирої молитви. Зранку віряни прямують до храму, щоби запалити свічку перед іконою Пресвятої Богородиці, попросити миру, здоров’я, добробуту в родині. В особливий спосіб моляться за захист рідної землі та наших воїнів. Дівчата, які мріють про щасливий шлюб, також звертаються до Богородиці з проханням про доброго нареченого.

Молитва, добрі вчинки та милосердя – основа дня Покрови. У народі кажуть: той, хто на це свято допоможе нужденному або подасть милостиню, отримає сторицею. Тож не оминайте можливості зробити добру справу – це не просто традиція, а духовна потреба.

Також цього дня не можна сваритися, лаятись або бажати зла іншим, адже Покрова має бути днем внутрішнього миру та гармонії. Усе, що ви промовите, добре чи зле, вважається особливо сильним у цей день. Тому стежте за словами, думками та намірами.