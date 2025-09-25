Політик від партії «Грузинська мрія» негативно висловився про Володимира Зеленського

Голова фракції проросійської партії «Грузинська мрія», яка наразі є керівною, Іраклі Кірцхалія негативно висловився щодо Володимира Зеленського. Обурення Кірцхалія викликала заява президента України щодо залежності Грузії від Росії. Про це у середу, 24 вересня, повідомив грузинський телеканал Rustavi 2.

Виступаючи на Генасамблеї ООН, Володимир Зеленський вказав на залежність Грузії від Росії.

«Ми вже втратили Грузію в Європі, там права людини та державний устрій європейського характеру тільки погіршуються», – наголосив Володимир Зеленський.

Ввечері того ж дня слова Володимира Зеленського прокоментував голова фракції проросійської партії «Грузинська мрія» Іраклі Кірцхалія. Він обурився промовою президента України та заявив, що вважає її образливою стосовно жителів Грузії. Крім того, Кірцхалія назвав Зеленського «маріонеткою» та «так званим політиком». Також грузинський політик натякнув, що в Україні триває нібито примусова мобілізація, однак не уточнив, що саме стало її причиною. Також Кірцхалія звернув увагу на зменшення населення України через міграцію за кордон, однак також не вказав, що причиною цього є розпочата Росією війна. За словами Кірцхалія, Зеленський своєю промовою буцімто образив не лише громадян Грузії, а й населення України.

«Те населення цієї країни, яке лишилося, адже ми дуже добре знаємо рівень вимушеної міграції, який існує в Україні – населення тієї країни, де світ щодня спостерігає за насильницькою мобілізацією на фронт, буквально за тим, як людей хапають на вулицях [...] Перш ніж наважитися, як його високопосадовці наважувалися, принижувати нашу державу і відкрито закликати до втягування нас у війну, ця маріонетка, перш за все, хай рота промиє, а тоді вже говорить щодо нашої країни», – заявив Іраклі Кірцхалія.

Зауважимо, що наразі МЗС України та Посольство України в Грузії не коментували заяву Кірцхалія.

Нагадаємо, проросійська партія «Грузинська мрія – Демократична Грузія» перемогла на парламентських виборах, що відбулись 26 жовтня 2024 року, здобувши 54,273% голосів виборців. «Грузинська мрія» відома своєю лояльністю до диктаторського режиму Путіна. Крім того, партія неодноразово використовувала кадри наслідків війни в Україні у своїй маніпулятивній передвиборчій рекламі.

До слова, 18 вересня колишній прем’єр-міністр Польщі Лешек Міллер в інтерв’ю польському Radio Zet назвав президента України Володимира Зеленського «типовою російською онучею».