За розміром міни «Пряник» невеликі – до 10 сантиметрів.

Пресофіцер Нацполіції Херсонської області Андрій Кований розповів 24 Каналу, що упродовж останнього місяця росіяни масово розкидають нові протипіхотні міни по Херсонській області. Причина, найімовірніше, проста – ворогу не вистачає ПФМ-1 «Пелюстка» радянського виробництва, які вони використовували раніше.

Правоохоронець розповів, що протипіхотна міна типу «Пряник» – це сучасніша розробка. Її корпус пластиковий і його Росія друкує на 3D-принтері. Всередині такої міни кладуть вибухову речовину і детонатор натискної дії. За розміром ці міни невеликі – до 10 сантиметрів.

Проте Андрій Кований наголошує, що це свого роду самопал. Тож розміри міни можуть відрізнятись, залежно від партії та виробництва. Ба більше, Росія спеціально маскує міни легкою камуфляжною стрічкою, тож їх важко помітити. Розкидає з безпілотників – «Молній» або Mavic та навіть може скидати з FPV-дронів.

«Люди можуть не побачити ці міни та наступити. Особливо, коли вони лежать у листю чи траві. За кольором “Пряники” є чорні, зелені», – розповів пресофіцер.

Він наголосив, що протипіхотні міни «Пряник» хоч і створені для того, щоб завдати травми, а не вбити, та при сильному пораненні та кровотечі людина може загинути. Майже у всіх випадках доводиться ампутувати кінцівку.

Фото ДСНС

Поліція повідомила про те, що є випадки загибелі людей через підриви на мінах «Пелюстка». У деяких із них причиною смерті стала відсутність своєчасної медичної допомоги – постраждалі помирали від крововтрати.

Варто зауважити, що херсонців закликали бути обережними через міни «Пряники». Адже вони вдвічі менші за «Пелюстки», проте потужніші.